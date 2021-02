Schwetzingen. Michael Lacher verlässt das Schlossrestaurant: Der renommierte Gastronom hat zusammen mit seiner Frau Ina Lacher seit 2011 kulinarische Maßstäbe gesetzt. Die Einschränkungen der Corona-Zeit trübten nun das letzte Jahr zum Schluss seiner Tätigkeit in Schwetzingen. Andreas Bante übernimmt nun die Schlossgastronomie. Küchenchef in der Schlossgastronomie wird Thomas Ebert bleiben, der bereits seit 2003 dort tätig ist.

2011 begannen Ina und Michael Lacher ihre Arbeit im Schlossgarten Schwetzingen. Lacher hatte seinen ersten Michelin-Stern 1996 als Küchenchef der „Alten Sonne“ in Ludwigsburg errungen. 2001 wagte er mit dem Restaurant „Lacher am See“ in Ketsch den Schritt in die Selbstständigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Die gastronomische Welt würdigte schnell seine Arbeit im neuen Wirkungsfeld: 2002 wertete der Restaurantführer „Feinschmecker 2002“ ihn mit 2F, der Varta-Führer zeichnete seine Küche mit einer Mütze aus, Gault Millau bewertete ihn mit stolzen 15 Punkten. 2006 übernahm er zusammen mit seiner Frau Ina Lacher, Restaurant- und Serviermeisterin, das Schlosshotel Michelfeld. 2011 kam der Schritt nach Schwetzingen: Hier, im herausgehobenen Ambiente der kurfürstlichen Zirkelbauten, setzte die Lacher‘sche Schlossgastronomie schnell deutlich sichtbare Zeichen und wurde zu einem der Fixpunkte der gehobenen Gastronomie mit Anziehungskraft weit über die Stadt hinaus.