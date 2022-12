Bäderleiter Alexander Happold verlässt Schwetzingen

„Sie sind ein wahrer Glücksfall für unser Bellamar – und deshalb lassen wir Sie wirklich nur sehr ungern gehen. Mit Ihnen hat sich die Marke weit über die Stadtgrenzen hinaus etabliert, wir genießen den tadellosen Ruf einer modernen und zeitgemäßen Freizeiteinrichtung und daran haben Sie einen gehörigen Anteil“, richtete Oberbürgermeister Dr. René Pöltl seine Dankesworte an Bäderleiter Alexander Happold.

In rund sechseinhalb Jahren hat er viel bewegt für die „Freizeitwelle der Kurpfalz“. Das Bad nebst allen relevanten Bereichen rund um den Bade- und Saunaspaß befindet sich in einem ausgezeichneten Zustand. Zudem hatten Happold und sein Team die komplexen Herausforderungen während der Corona-Ausnahmezeit sowohl im Hallenbad als auch während der Freibadsaison perfekt gelöst. Auch die personellen Engpässe, die momentan allerorten zu spüren sind, hat das Bellamar weitgehend im Griff. Bisher musste man noch keinen einzigen Tag schließen oder das Angebot für die Badegäste reduzieren. „Eine wirklich beeindruckende Leistung, vor der wir den Hut ziehen“, so der Stadtchef und überreichte gemeinsam mit dem Bellamar-Werkleiter Patrick Körner ein flüssiges Präsent für den anstehenden Jahreswechsel.

Näher an die Heimat gerückt

Alexander Happold wird das Bellamar offiziell zum Jahresende verlassen, mit eineinhalb weinenden Augen, wie er betont. Es zieht ihn beruflich ein ganzes Stück näher an seine Heimatstadt Heilbronn. Durchaus verständlich, wenn man neben den Verantwortlichkeiten bei seiner neuen Tätigkeit auch noch die tägliche Fahrzeit berücksichtigt. „Das Wonnemar in Backnang spart mir zum einen ein gehöriges Maß an Kilometern und Sprit, zum anderen ist es für mich noch mal ein beruflicher Schritt mit Entwicklungspotenzial bei einem privaten Bäderbetreiber. Auf jeden Fall werde ich meine Zeit hier in Schwetzingen in guter Erinnerung behalten und sage ein herzliches Dankeschön an mein Team und alle, auf deren Vertrauen und Unterstützung ich bauen konnte“, sagt Happold.

Sein Blick geht dabei direkt auf Patrick Körner. Gemeinsam und in enger Abstimmung mit dem Werkleiter wurde die aufwendige Erweiterung der Saunalandschaft zum Abschluss gebracht und die Einweihung der neuen Bellamar-Saunawelten vor einigen Wochen war für Happold das i-Tüpfelchen auf eine gelungene Schaffenszeit.

Happold wäre aber nicht Happold, wenn er nicht die Gelegenheit nutzen würde und gleich noch auf die Öffnungszeiten „seines Bades“ über die Feiertage hinweist: „23. bis 25. Dezember geschlossen, ab 26. Dezember zu den üblichen Öffnungszeiten, 31. Dezember von 10 bis 14 Uhr und am 1. Januar von 14 bis 22 Uhr. Das war jetzt quasi meine letzte Amtshandlung“, sagt er. zg