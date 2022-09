Kurpälzer Bärlauchpesto von Lisa Rinklef – direkt aus dem Schwetzinger Schlossgarten

Es ist lecker, würzig und kann ganz einfach zu einer tollen Mahlzeit verarbeitet werden – in unserem Kurpälzer-Shop im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung gibt es seit kurzem ein schmackhaftes Bärlauchpesto. Das ist nicht nur von der Hockenheimer Landwirtin Lisa Rinklef hergestellt, der Bärlauch für die Sauce ist auch direkt vor unserer Nase, im Schwetzinger Schlossgarten, geerntet. Doch wie kam es eigentlich zu der Idee für das Kurpälzer-Bärlauchpesto direkt aus dem Schlossgarten und was ist das Geschmacksgeheimnis? Wir haben bei Lisa Rinklef direkt nachgefragt. Frau Rinklef, wie kamen Sie dazu, dieses Produkt herzustellen? Lisa Rinklef: Die Idee, den vielen Bärlauch im Schwetzinger Schlossgarten zu nutzen, hatte ich schon lange. Da der Bärlauch geschützt zwischen den Hainbuchenhecken wächst, besitzt er besonders gute Qualität, weil hier keine Menschen durch die Flächen laufen und Hunde an der Leine bleiben müssen – ebenso wachsen hier glücklicherweise keine Maiglöckchen. {element} Haben Sie denn eine besondere Verbindung zum Schwetzinger Schlossgarten? Rinklef: Meine Familie arbeitet bereits seit über 30 Jahren im Schlossgarten Schwetzingen, ich bin quasi damit aufgewachsen und kenne die Flächen sehr gut. Doch die Umsetzung dieser Idee war gar nicht so einfach. Welche Hürden gab es zu bewältigen? Rinklef: Die Bärlauchernte im Schwetzinger Schlossgarten ist an viele Vorschriften und Bedingungen geknüpft – sonst könnte ja jeder kommen. Der Schwetzinger Schlossgarten ist ein wichtiges Flora-Fauna-Habitat, deshalb muss eine schonende Ernte von Hand gewährleistet sein. Die beerntete Fläche muss genau kartiert werden und darf nur alle zwei Jahre genutzt werden. Mit erfahrenen Bärlauch-Erntehelfern eines befreundeten Bio-Betriebes war dies schließlich möglich. {element} Mit der Ernte des Bärlauchs ist aber ja noch lange kein leckeres Pesto entstanden. Verraten Sie uns das Geheimnis zum Geschmack? Rinklef: Das Pesto entstand in enger Zusammenarbeit mit einem führenden Bio-Feinkost-Produzenten aus Bayern, welcher ebenfalls im selben Bioverband ist wie ich, im Biokreis. Hochwertige Zutaten wie Bio-Olivenöl und Zedernnüsse runden den kräftigen Geschmack des Bärlauchs perfekt ab und es kommt mit wenigen Zutaten und natürlich ohne Zusatzstoffe aus. Ein besonderes Verfahren ermöglicht die Haltbarkeit ohne Erhitzen. Ich hatte Glück, hier auf die langjährigen Erfahrungen von Georg Thalhammer in der Pesto-Produktion zurückgreifen zu können. {furtherread} Und was tun Sie in Zeiten, zu denen keine Bärlauch-Erntezeit ist, so wie aktuell der Fall? Rinklef: Ich habe einen kleinen Bio-Ackerbaubetrieb im Hockenheimer Rheinbogen. Hier baue ich Emmer, Dinkel, Zuckerrüben, Kichererbsen und Kürbis an. Und wenn auf dem Feld mal weniger zu tun ist, helfe ich in der Landschaftspflegefirma meiner Eltern.

