Bahn rodet für Haltepunkt in der Schwetzinger Nordstadt

Schwetzingen. Was keiner so richtig glauben wollte bei der Einweihung des S-Bahn-Haltepunktes im Hirschacker, wird nun wohl doch realistisch. Denn die Deutsche Bahn hat am Freitag über die Stadtverwaltung mitteilen lassen, dass für den Haltepunkt Schwetzingen-Nordstadt dieser Tage mit vorbereitenden Rodungsarbeiten begonnen werden soll. Damit wird dann das Baufeld für Bahnsteige und Zugänge frei gemacht. Und der Baubeginn für den neuen Haltepunkt ist für Herbst 2023 geplant, so die Bahn.

Die Deutsche Bahn will demnach Anfang Februar mit den vorbereitenden Arbeiten zum Neubau des S-Bahn Haltepunktes Nordstadt beginnen. Voraussichtlich ab Montag, 6. Februar, laufen die Rodungsarbeiten entlang der Gleise und angrenzend zum Spielplatz und zur Nordstadtschule. Die Arbeiten sollen bereits bis Ende Februar abgeschlossen sein. Die Rodung ist erforderlich, um das Baufeld für die Bahnsteige und die Zugänge frei zu räumen.

Ab März wird die Bahn dann mit der Herstellung von Habitatelementen für die Eidechsenersatzfläche beginnen. Weitere Details zur Baumaßnahme werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Deutsche Bahn bittet für entstehende Unannehmlichkeiten um Verständnis.