Bald ist Meldeschluss für Spargellauf in Schwetzingen

Die Läufer der Region freuen sich schon auf den Sonntag, 23. April, denn dann startet der 12. Spargellauf in und um den Schwetzinger Schlossgarten. Die Schüler- und Kinderläufe sind fast ausgebucht. „Wir können nicht zu viele Kinder gemeinsam starten lassen“, erklärt Organisator Klaus-Peter Deimann das Teilnehmerlimit. „Außerdem sind die Medaillen bestellt und schließlich soll ja jedes Kind im Ziel eine Medaille bekommen.“

Einige Startnummern für die Erwachsenenläufe über fünf und zehn Kilometer sind noch über www.spargellauf-schwetzingen.de oder im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung erhältlich, wo sich Laufwillige persönlich anmelden können. Die Startgelder sind trotz gestiegener Kosten auf dem niedrigen Niveau gleichgeblieben: 2 Euro für den Kinder-, 4 Euro für den Schüler-, 7 Euro für den Fünfer- sowie 10 Euro für den Zehnerlauf. Die Startnummern können am Samstag, 22. April, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 23. April, ab 8 Uhr in der Mensa des Schwetzinger Privatgymnasiums (Hildastraße 1) abgeholt werden. Dieses Jahr gibt es einige kleine Änderungen. Neu ist dieses Jahr ein Meldeschluss. Nach dem Dienstag, 18. April, 24 Uhr, sind keine Ummeldungen oder Startplatzübertragungen mehr möglich. Bei freien Startplätzen kann am Laufwochenende gegen eine Gebühr von 5 Euro nachgemeldet werden.

Umgestellt wurde auch der Zeitplan: Der erste Startschuss fällt dieses Jahr um 9.45 Uhr für die Schüler. Dann erst folgt der Kinderlauf um 10 Uhr. Um 10.20 Uhr gehen die Fünf-Kilometer-Starter auf die Strecke, zehn Minuten später die Zehn-Kilometer-Läufer. bs