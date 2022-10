Bei der Schwetzinger Awo wird heute gefeiert

Schwetzingen. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schwetzingen in der Hebelstraße 6 öffnet zum Schwetzinger Herbst an diesem Samstag, 8. Oktober ihre Türen. Es wird gekocht und gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Innenhof und in den Räumen der Begegnungsstätte werden ab 12 Uhr feine Hausmannskost und gekühlte Getränke aufgetischt. Am Nachmittag können sich die Gäste auf Kaffee und Kuchen oder neuen Wein mit Zwiebelkuchen laben. Auch Liebhaber von guten Pfälzer Weinen oder feinen Cocktails werden bei der Awo das Richtige finden.

Mit einem deftigen Vesper wird dann das Fest am späten Abend ausklingen. Während sich Eltern und Großeltern im schönen Innenhof der Begegnungsstätte entspannen, können sich die Kleinen auf dem großen Rasenplatz und an den Spielgeräten vergnügen.

Bei Regen werden die Besucher auch in der Einfahrt und unter den großen Schirmen bei der Arbeiterwohlfahrt genügend Platz finden, heißt es abschließend.