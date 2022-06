Bellamar Schwetzingen: Bäderleiter reagiert auf Vorwürfe zur Barrierefreiheit

In einer Stellungnahme reagiert Alexander Happold, Leiter des Allwetterbades Bellamar in Schwetzingen, auf einen angeblich fehlenden Pool-Lift in seiner Institution. „In Brühl ist der Lift nun seit über zehn Jahren in Gebrauch und große Bäder wie das Aquadrom oder das Bellamar haben es noch nicht geschafft, diesen Service anzubieten“, hatte sich Brühls Behindertenbeauftragter Rudi Bamberger in dem Artikel „Mit dem Rollstuhl zum Schwimmen“ (SZ vom 10. Juni) geäußert.

Das Fehlen eines Pool-Lifts für Badegäste mit Behinderung sei eine falsche Information, wie der Bäderleiter Happold klarstellt: „Ein Pool-Lift ist bei uns im Bellamar vorhanden. Dieser wird auch oft eingesetzt und ist mobil. So kann er sowohl im Hallen- als auch im Freibad eingesetzt werden.“ Die Schwetzinger Badeanstalt sei beim Thema Barrierefreiheit auf dem aktuellen Stand, so Happold weiter. „Im Zuge der Sanierung 2014 wurde das komplette Bad inklusive der Infrastruktur barrierefrei ausgelegt. Direkt vor dem Haupteingang sind zwei Behindertenparkplätze und der Zugang zum Bad ist dank einer entsprechenden Tür neben den Drehkreuzen ebenfalls barrierefrei“, erklärt Happold.

Des Weiteren befinde sich die Umkleide mit Dusche und Toilette unmittelbar am Eingang, um längere Wege zu sparen. Zusätzlich habe das Bellamar einen Rollstuhl für behinderte Badegäste angeschafft, da eigene Krankenfahrstühle in den Nassräumen des Bades aus hygienischen Gründen nicht erlaubt wären. „Und auch der Saunabereich wurde mit viel Aufwand barrierefrei gestaltet“, schließt Happold sein Statement. Somit sei das Bellamar in Schwetzingen auch für Badegäste mit Einschränkungen ein Ort der Ruhe und Entspannung. hef