Bestleistung auf dem Fahrrad

Beim Stadtradeln hat Schwetzingen erneut eine Bestleistung aufgestellt und jetzt auch die eigenen Preisträger ausgezeichnet: Vom 8. bis 28. Mai beteiligten sich 534 Radelnde in 25 Teams an der Aktion. Gemeinsam erradelten sie stolze 115 979 Kilometer – eine neue Bestleistung für die Spargelstadt! So konnten umgerechnet 18 Tonnen CO2 eingespart werden und Schwetzingen landete auf Platz drei in der Kategorie der Kommunen bis 49 999 Einwohner. Das teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit.

Seit dieser Woche stehen nun auch die Preisträger fest. Der Hauptpreis, der traditionell unter allen Teilnehmern in Schwetzingen ausgelost wird, geht dieses Jahr an Amelie Kobylansyj. Die Schülerin des Hebel-Gymnasiums freut sich über einen 500 Euro-Gutschein des Radshops Bike & Fun.

Radsportverein holt Teamwertung

Den Teampreis für die meisten Radkilometer erhält der Radsportverein Schwetzingen, der mit 25 284 Kilometern deutlich den ersten Platz belegt. „Wir konnten die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr verdoppeln“, erzählt Vorsitzender Thomas Horn: „Irgendwie waren dann auch alle ehrgeizig unterwegs.“ Im Schnitt radelten die 40 Teammitglieder je 632 Kilometer während der drei Wochen. Als Preis erhält der Verein finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung neuer Vereins-T-Shirts.

In der Einzelwertung liegt erneut Klaus Freyburger ganz vorn. Er sammelte 1870 Kilometer und gewinnt damit zum dritten Mal die Einzelwertung. Freyburger fährt mehrmals in der Woche zu seiner Arbeitsstelle nach Ludwighafen, wo er im September ebenfalls am Stadtradeln teilnehmen will. Er erhält eine Ortlieb-Gepäckträgertasche – gefüllt mit Schwetzinger Spezialitäten und nimmt als Teammitglied den Preis für den Radsportverein entgegen.

Unter allen Teilnehmern wurden außerdem Fahrradtaschen, Handy-halterungen und Pizzaroller verlost. Dise Gewinner wurden bereits per E-Mail benachrichtigt zg