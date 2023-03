Beten in den Feldern

Einen Familiengottesdienst im Freien wird es wird es eine Woche vor Ostern geben. Aber auch in der St. Josefskapelle wird ein Gottesdienst gefeiert. Für den Open-Air-Gottesdienst am Sonntag, 2. April, ab 11 Uhr lädt die evangelische Kirchengemeinde aufs Feld im Allmendsand ein. Esel Noah nimmt alle kleinen und großen Gäste im Gottesdienst mit durch die Spargelfelder und erzählt dabei von einem besonderen König.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dabei auf dem Weg entlang der Bauernhöfe sind auch Diakonin Rothe sowie die Kinder und Erzieherinnen aus den Kindertagesstätten „Melanchthon“ und „Bonhoeffer“. Der Spaziergehgottesdienst startet um 11 Uhr am Hof der Familie Kiefer, Allmendsand 1. Die Besucher werden von den Organisatoren gebeten, möglichst nicht mit dem Auto zu kommen. Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt – zur Not in einer überdachten Halle.

Alternativ zum Open-Air-Gottesdienst wird ebenfaalls am Sonntag, 2. April, um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl in der St. Josefskapelle angeboten. Dort predigt Pfarrer Steffen Groß und Dorothee Strieker gestaltet die musikalische Begleitung. zg