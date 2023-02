Blick auf den Schnellweg für Radler

Unter Federführung der Stadt Schwetzingen planen die Städte Heidelberg und Eppelheim sowie die Gemeinde Plankstadt gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe den Radschnellweg von Heidelberg nach Schwetzingen. Startpunkt für den Radschnellweg ist die Heidelberger Bahnstadt. Dort schließt die Verbindung an bereits bestehende Radwege an. Der Endpunkt wird in Schwetzingen auf der Ostseite der Bahntrasse der Deutschen Bahn liegen.

An diesem Mittwoch, 15. Februar, laden die Projektpartner um 17.30 Uhr alle Interessierten zur digitalen Auftaktveranstaltung auf der Plattform „Webex“ ein. Eine Anmeldung im Vorfeld ist aus organisatorischen Gründen dringend erforderlich, um einen Zugang zu erhalten. Nach Anmeldung unter https://eveeno.com/rs16 werden die Zugangsdaten per E-Mail versandt.

Auf der Tagesordnung stehen eine Einführung in das Thema Radschnellwege sowie der aktuelle Stand und der weitere Planungsverlauf des Projektes. Außerdem stellen die Planerinnen und Planer eine digitale Beteiligungskarte vor, die Interessierten die Möglichkeit gibt, Trassenverläufe in die Planung einzubringen. Durch die Mitwirkung der ortskundigen Bürger erhoffen sich die Projektverantwortlichen wichtige Hinweise und Impulse für die Planung. zg