Böllerschützencompagnie aus Schwetzingen bei Traditionsveranstaltung in Mannheim

Schwetzingen. Mit der Gulaschkanone, gefüllt mit satten 111 Liter pikanter Gulaschsuppe, marschierte das Mannheimer Traditionscorps, kurz MTC genannt, am vergangenen Samstag bei strahlendem Sonnenschein nach fast dreijähriger Abstinenz nunmehr zum 22. Mal durch die Mannheimer Innenstadt. Er gab kostenlos, so will es der Brauch, eine herrlich duftende wie auch gegen die niedrig herrschenden Temperaturen eine kräftigende Gulaschsuppe an die notleidende Mannheimer Bevölkerung aus. So formuliert es die 1. Churfürstliche privilegierte Böllerschützencompagnie, bestückt mit Mitgliedern aus Schwetzingen, Brühl und der Region in einer Pressemitteilung.

Reinhard Baumann und Silke Böttcher von der Böllerschützencompagnie mit dem Vizekommandanten Dieter Jakoby (M.). © Böllerschützen/Baumann

Doch erst der Reihe nach. Traditionell liegt der Startpunkt des Marsches am Beginn der Planken-Fußgängerzone, gegenüber dem Wasserturm. Nachdem Kommandant Dirk Neumann, im Range des Dienstgrades Oberleutnant, den turbulenten Straßenbahnverkehr an dieser markanten Stelle auf seinen Befehl hin völlig zum Stillstand brachte, nahmen die Soldaten und Offiziere der Schlossgarde in ihren prächtigen, farbenfrohen Artillerie-Uniformen auf den Planken in Zweierreihe Aufstellung. Dahinter folgte die Gulaschkanone, dann der gut mit Getränken bespickte Bollerwagen eskortiert von ausschließlich äußerst hübschen Marketenderinnen und im Anschluss daran der prächtig aufspielende Musikzug „Pilwe“ aus Neckarau.

Lautstarker Beifall zum Salut

Pünktlich um 12.33 Uhr kündigten krachende Böllerschusse der zahlreich schon auf beiden Seiten der Fußgängerzone wartenden Mannheimer Bevölkerung wie auch den vielen Gästen aus nah und fern den Beginn des Spektakulums an. Durch die Planken zog der Zug zum Paradeplatz und dann durch die Breite Straße bis zum Marktplatz. Ausgabeorte der Gulaschsuppe waren die Münzgass, am Paradeplatz und Marktplatz.

Nachdem unter dem Kommando von Böllerschützin Silke Böttcher von der 1. Churfürstliche privilegierten Böllerschützencompagnie am Brunnen des Paradeplatzes nochmals krachende Böllerschüsse zum Salut an die Narrenschar abgefeuert und zudem auch noch durch deren lautstarken Beifall goutiert wurden, ließ man den ereignisreichen schönen Nachmittag in gemütlicher Runde zusammen mit den Mitgliedern des MTC und Vizekommandant Dieter Jakoby im Gasthaus „Zum roten Ochsen“ ausklingen.