Bühne im Park in Schwetzingen startet: Komödie zum Auftakt

Schwetzingen. Die Bühne im Park ist zurück! Mit der Beziehungskomödie "Die Wunderübung" startet das Schwetzinger Theater am Puls an diesem Freitag, 2. Juli, 20 Uhr, in seine Open-Air-Saison. Das Ensemble des Theaters am Puls zeigt zudem an diesem Wochenende „Fettes Schwein“ (Samstag, 3. Juli, 20 Uhr) und für Kinder ab fünf Jahren das Stück „Ein Schaf fürs Leben“ (Sonntag, 4. Juli, 16 Uhr) im Seepferdchengarten des Schlossparks Schwetzingen. Für alle Vorstellungen können noch Karten online beim Theater oder via Reservix geordert werden. An diesem Freitag gibt es auch noch Karten im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 zu kaufen. 90 Plätze stehen bei Bühne im Park zur Verfügung.

Eine Besonderheit gibt es bei der der Sonntagsvorstellung: Die KiTZ-Theaterkumpanei zeigt „Ein Schaf fürs Leben“ nach dem Buch von Maritgen Matter. Die Illustratorin dieses Kinderbuchs, Anke Faust, wird an diesem Nachmittag vor Ort sein und auf Wunsch auch Bücher signieren, teilt Joerg Steve Mohr, Intendant des Theaters mit.