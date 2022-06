Chako Habekost freut sich auf „la dolce vita in de Kurpalz“

Von Katja Bauroth

Der Schwetzinger Schlossgarten ist an diesem Samstag, 25. Juni, Bühne für das erste musikalische Großevent in diesem Sommer: das Abschlusskonzert des Mozartsommers „Schloss in Flammen“. Zum achten Mal werden der Schlossgarten und seine Gartenarchitekturen damit zum Mittelpunkt dieses großen konzertanten Ereignisses. Geboten wird eine Operngala des Nationaltheaters Mannheim mit Orchester sowie Solistinnen und Solisten des Nationaltheaters. Unter nächtlichem Himmel werden - dirigiert vom renommierten Generalmusikdirektor Alexander Soddy - die bezauberndsten Melodien der Opernwelt von Verdi über Puccini bis Massenet gespielt. Mit viel Witz begleitet dabei der Comedian Christian Chako Habekost die Gäste durch die abendliche Operngala. Wir sprachen mit dem beliebten Kabarettisten, Mund-Artisten und Calypso-Sänger aus der Pfalz über diesen Bühnenauftritt der anderen Art.

Termine mit Chako Habekost und Ticketverkauf Chako Habekost gastiert mit seinem neuen Programm „Life is ä Comedy“ in der Stadthalle in Hockenheim am Dienstag, 28. Juni, im Lutherhaus in Schwetzingen am Sonntag, 24. Juli sowie in der Festhalle in Brühl am Mittwoch, 6. Juli.

„Schloss in Flammen“ am Samstag, 25. Juni, ab 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Schlossgarten Schwetzingen : Karten von 82,50 bis 26 Euro (Picknickplatz) gibt es im SZ-Kundenforum, an der Theaterkasse des Nationaltheaters Mannheim und telefonisch unter 01806/57 00 00 oder 0621/16 80 150, ebenso unter www.nationaltheater-mannheim.de oder www.schlossinflammen.de.

Herr Habekost, Sie moderieren „Schloss in Flammen“ seit einigen Jahren. Welche Herausforderung stellt die Moderation dieser Veranstaltung für Sie dar?

Chako Habekost: Auf einmal wird der Comedian zum Seiltänzer, der zwischen würdiger Moderation für große Kunst und comedyantischem Entertainment sicher von Arie zu Arie tänzelt. Dass sind die Momente, in denen ich meinen Job besonders liebe.

Wie bereiten Sie sich speziell auf die Veranstaltung vor?

Chako Habekost: Das Programm steht ja früh genug fest, damit ich mich sowohl mit der Musik, besonders aber mit den Komponisten ein bisschen näher befasse. Gerade was Oper betrifft, gibt es sehr viele schöne Anekdoten und Hintergrundinformationen, die man da in die Moderation einbauen kann. Da lese ich dann auch oft mehr als notwendig, weil es so faszinierend ist. Man macht sich ja heute kaum mehr richtige Vorstellungen davon, was gerade italienische Opernkomponisten in ihrer Zeit für - Entschuldigung für das schnöde Wort - Popstars waren.

Welches klassische Musikwerk sagt Ihnen am meisten zu - und warum?

Chako Habekost: Meine Eltern haben mich sehr geprägt, weil sie zuhause nur Klassik gehört haben. Mein Vater ist Opernliebhaber. Das hat mich als Jugendlicher zugegebenermaßen ziemlich genervt, also habe ich musikalisch erst mal die Flucht in die Karibik angetreten. Mit dem Älterwerden wird man wieder entspannter und letztendlich habe ich dann auch die Schönheiten klassischer Musik für mich entdeckt. Am liebsten höre ich meiner Frau beim Klavierspielen zu, wenn sie Erik Satie spielt oder Debussy. Da achte ich dann aber wohl nicht nur auf die Musik (lacht).

Jetzt gibt es bei „Schloss im Flammen“ viele Besucher, die die Picknickmöglichkeit nutzen. Sind Sie ein Picknicktyp - und was gehört bei Ihnen zu einem gepflegten Picknick beziehungsweise solidem Essen auf jeden Fall dazu?

Chako Habekost: Ja, ich liebe Picknicks. Wichtigste Zutaten: Kühlbox, Riesling, moi Wasser und Dubbegläser. Dann: die Fieß zammeknipple, de Woi uffgeroppt, schää de Schoppe sprudle losse, die Ohre uff un … genieße!

Wenn Sie die Magie von „Schloss in Flammen“ jemanden, der noch nie dort war, beschreiben sollen, welche Worte würden Sie hierfür wählen?

Chako Habekost: Klassische Musik, Opernarien, große Kunst in einem ganz und gar außergewöhnlichen Ambiente. Ein bissel was zum Lachen, viel zum Genießen und zum Schluss noch was zum Staunen: ein Feuerwerk, das jedes Mal wieder atemberaubend ist. So ebbes gab’s frieher in der Form wohl nur fer de Kurfürscht un soi Bagage. Und jetzt hocke in seinem schönen Garten auf einmal ganz normale Leut und feiern la dolce vita in de Kurpalz! Is des net herrlisch?!

Was ist Ihr persönliches Feuerwerk bislang in diesem Jahr gewesen?

Chako Habekost: Ganz klar: meine „Wiedergeburt“ als Künstler mit der Premiere meines neuen Programms „Life is ä Comedy“ im Mannheimer Capitol. Da kamen mir zum Schluss bei Standing Ovations wirklich die Tränen.

Wann und wo können wir Sie das nächste Mal in der Region erleben?

Chako Habekost: Unsere Sommertour wird fortgesetzt in der Stadthalle in Hockenheim am Dienstag, 28. Juni, im Lutherhaus in Schwetzingen am Sonntag, 24. Juli, sowie in Brühl am Mittwoch, 6. Juli. Für kommendes Jahr sind Termine in Heidelberg am 4. Januar sowie in Wiesloch am 20. Januar vorgesehen.

