Corona-Fall: Gäste der Bar "Filmriss" sollen sich beim Mannheimer Gesundheitsamt melden

Mannheim. Personen, die am Freitag, 16. Juli, die Bar „Filmriss“ in Mannheim besucht haben, sollen sich beim Gesundheitsamt der Stadt melden. Nach Angaben der Verwaltung habe ein Gesundheitsamt aus der Metropolregion das Gesundheitsamt Mannheim darüber informiert, dass sich eine mit Corona infizierte Person in den Abend- bzw. Nachtstunden von Freitag, 16. Juli, auf Samstag, 17. Juli, in der Bar im Quadrat I7 aufhielt. Nun stufte das Gesundheitsamt die Gäste, die an diesem Abend die Bar besuchten, als enge Kontaktpersonen ein.

Die Kontaktnachverfolgung sei im Gang. Abgesehen von den Daten über die Luca-App, die wohl nur ein Teil der Besucherinnen und Besucher nutzen dürften, konnten nicht alle schriftlich hinterlassenen Kontaktdaten vollständig nachvollzogen werden. Deshalb appelliert das Gesundheitsamt Mannheim, sich unter der E-Mail-Adresse 58corona2@mannheim.de oder über die Hotline unter der Telefon-Nummer 0621-293 2253 unter Angabe der vollständigen und korrekten Kontaktdaten zu melden und sich umgehend testen zu lassen.

Der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, Dr. Peter Schäfer, appellierte in diesem Zusammenhang dringend an die Mannheimer Veranstalter und Gastronomen, zur Kontaktdatenerfassung digitale Lösungen wie die Luca-App zu nutzen, hieß es in der Mitteilung der Stadt weiter. Im Bedarfsfall könnten auf diesem Wege das zeitaufwändige Auswerten von Papierbögen oder ein öffentlicher Aufruf entfallen. Zudem könnten Kontaktpersonen schnell informiert und weitere Maßnahmen eingeleitet werden.