Das Paradies der Autofreunde lädt ein

Schwetzingen. Während viele der Ausstellungsstücke für die Classic-Gala im Schlossgarten gerade erst enthüllt werden und deshalb nur einigen ersten Blicken ausgesetzt sind, ist die parallel stattfindende ECOmobil-Gala bereits eröffnet. Veranstalter Wolfang Gauf lobte in seiner Auftaktrede die Zusammenarbeit mit der Stadt Schwetzingen und zeigte sich erfreut über den Umstand, dass die Gala für umweltfreundliche Mobilität wieder im Schlossgarten stattfinden kann und somit erneut in die ASC-Classic-Gala integriert ist. „Das war 2020 nur eine Notlösung, doch wenn ich hier im Schlossgarten umsehe, dann haben wir aus dieser Not eine Tugend gemacht“, so Gauf.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl verwies in seiner Rede darauf, wie unvorstellbar viele der bei der Gala gezeigten Möglichkeiten und Innovationen noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. „Selbst im Vergleich zum vergangenen Jahr muss man von einer rasanten Entwicklung sprechen“, äußerte er. Pöltl und Bundestagsabgeordneter Olav Gutting (CDU) waren sich in ihren jeweiligen Redebeiträgen einig, dass eine Mobilitätswende den Individualverkehr nicht außen vor lassen könne, weshalb die beide die ECOmobil-Gala sehr schätzten.

Wolfgang Gauf zeigte sich sehr dankbar für die vielen Partner, die die Gala inhaltlich mitgestalten. Dabei betonte er auch die Wichtigkeit der Infrastruktur, die für umweltfreundliches Autofahren unabdingbar sei.

Gleichzeitig sind wie üblich bei der Classic-Gala viele geschichtsträchtige Automobile unterschiedlichster Marken ausgestellt. Vom Rennwagen bis zu Exemplaren der ganz frühen Autos kommen Liebhaber voll auf ihre Kosten. Am Freitag waren noch bei Weitem nicht alle Stücke zu bewundern, doch am Wochenende wird den Besuchern einiges geboten.

Bei der 6. ECOmobil-Gala sind noch bis Sonntag, 5. September, viele Stände rund um das Thema nachhaltige Mobilitätskonzepte zu sehen. Weder sie noch die Classic-Gala kosten gesondert Eintritt, es muss nur der Eintrittspreis zum Schlossgarten gezahlt werden – sieben Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Im Vorfeld müssen Besucher ein Zeitfenster buchen. Am Samstag und Sonntag werden jeweils 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr als Möglichkeiten angeboten.