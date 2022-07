In einem feierlichen Vesper-Gottesdienst hat der Generalvikar des Erzbistums Freiburg, Christoph Neubrand, am Sonntag den Schwetzinger Pfarrer Uwe Lüttinger offiziell in sein Amt als Dekan eingeführt.

Schon seit November leitet der 54-Jährige das Dekanat Wiesloch mit seinen sieben Kirchengemeinden und rund 77 000 Katholiken (wir berichteten mehrfach). Zahlreiche Gäste aus Kirche und

...