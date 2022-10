Der Asphalt auf der Bundesstraße 535 ist marode und wird erneuert

Schwetzingen. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnen am Donnerstag, 20. Oktober, die Sanierungsarbeiten an der schadhaften Fahrbahndecke der B 535 von Heidelberg in Richtung Schwetzingen. Der Baustellenbereich befindet sich zwischen der Kreuzung B 535/L 600a /Grasweg und dem Anschluss B 535/ Kurpfalzhof. Auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern und einer Fläche von rund 28 000 Quadratmetern werden die oberen Asphaltschichten erneuert, teilt das Regierungspräsidium mit.

Durch die Erneuerung der Fahrbahn kann die Verkehrssicherheit in diesem Bereich wieder gewährleistet und weitere Schäden am Straßenoberbau verhindert werden. Die Baumaßnahme wird in vier Bauphasen ausgeführt, damit der Verkehr während der Arbeiten aufrechterhalten werden kann. Die Arbeiten beginnen in den Nächten von Donnerstag, 20. , auf Freitag, 21. Oktober, sowie von Freitag, 21., auf Samstag, 22. Oktober, mit dem Aufbau der Verkehrsführung für die Bauphase eins. Die Gesamtmaßahme kann voraussichtlich bis Anfang Dezember abgeschlossen werden.

Bauphase eins

Der Aufbau der Verkehrsführung kann aufgrund der geltenden Sicherheitsvorschriften nur unter Vollsperrung erfolgen. Die B 535 wird daher im Zeitraum von Donnerstag, 20., bis Freitag, 21. Oktober und Freitag, 21., bis Samstag, 22. Oktober, jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt, der Verkehr aus Richtung Heidelberg kommend kann wie gewohnt fließen. Voraussetzung für die Durchführung der Arbeiten in den beiden Nächten sind trockene Witterungsverhältnisse, da bei Regen oder nasser Fahrbahn keine Markierungsarbeiten durchgeführt werden können.

Die Umleitung während der nächtlichen Vollsperrungen verläuft für den von Mannheim kommenden Verkehr ab Anschluss Schwetzingen Süd/Plankstadt Süd zurück über die B 535 zur Bundesautobahn 6 und von dort weiter über die Bundesautobahn 656 nach Heidelberg. Während der Bauarbeiten steht in jeder Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Bauphase eins wird voraussichtlich bis Sonntag, 30. Oktober abgeschlossen sein und geht direkt in Bauphase zwei über.

Bauphase zwei

Nach Abschluss der Bauphase eins wird der Verkehr auf die Südfahrbahn geleitet, um in der Bauphase zwei die Nordfahrbahn sanieren zu können. Die Bauphase zwei beginnt voraussichtlich am Montag, 31. Oktober. Ab diesem Zeitpunkt wird auch der nördliche Teil der Autobahnanschlussstelle der Bundesautobahn 5 Heidelberg/Schwetzingen gesperrt. Die hierdurch bedingten Umleitungen wirken sich vor allem auf den Verkehr nach Schwetzingen aus. Der aus Schwetzingen kommende Verkehr kann die B 535 weiterhin befahren. Die Bauphase zwei wird voraussichtlich am 25. November abgeschlossen sein.

Was die Bundesautobahn 5 von Karlsruhe kommend nach Schwetzingen angeht, wird der Verkehr bereits an der südlich liegenden Anschlussstelle der A 5 Walldorf/Wiesloch über die B 291 nach Schwetzingen geleitet. Für den Verkehr von Frankfurt kommend nach Schwetzingen erfolgt die Umleitung ab dem nördlich gelegenen Autobahnkreuz Heidelberg auf die A 656 in Richtung Mannheim. Am Autobahnkreuz Mannheim weiter auf die A 6 in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle der Mannheim/Schwetzingen und dort auf die B 535.

Da die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu Verzögerungen im Bauablauf und damit verbundenen Terminen kommen, heißtes seitens des Regierungspräsidiums.