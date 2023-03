Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Palais Hirsch Die Folterkammer im Inneren: Veranstaltung zu Depression in Schwetzingen

Laut dem Bundesgesundheitsministerium erkranken in Deutschland 16 bis 20 von 100 Menschen im Laufe ihres Lebens an einer Depression. Diesem Thema wurde bei einer Veranstaltung im Palais Hirsch viel Raum gegeben und das in kunstvoller Form.