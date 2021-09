Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neubau fertig - so sieht er aus Die neue Schimper-Schule: Hier möchte man Schüler sein . . .

Der Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule in Schwetzingen ist bezogen. Hier werden am Montag um die 800 Kinder und Jugendliche mit dem Unterricht starten. Pressevertreter dürfen schon vorab in die tollen Räume.