Die Orgel: Vornehm, prächtig und ganz besonders

Sie ist groß, vornehm, prächtig, kann sehr laut oder leise sein sowie ein ganzes Orchester ersetzen: die Orgel. Vielleicht sprechen wir deshalb von der Königin der Instrumente, wobei schon Mozart 1777 an seinen Vater schrieb: „Die Orgel ist doch in meinen Augen und Ohren der König aller Instrumente“. Um das Wunderwerk Orgel vermehrt in das Bewusstsein der Bevölkerung zu tragen, wurde die Orgel

...