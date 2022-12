Schwetzingen. Die Vorfreude wächst: Die „SchwetSingers“ vom Sängerbund Schwetzingen führen am kommenden Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr, das Musical „Das kalte Herz“, frei nach dem Märchen von Wilhelm Hauff auf der Bühne im Lutherhaus Schwetzingen auf.

Die Sprech- und Singtexte wurden in den zurückliegenden Wochen intensiv einstudiert. Bei diesem Konzert ist es erstmals gelungen, die Hauptrollen doppelt zu besetzen, um für den Fall von Krankheitsfällen gerüstet zu sein, heißt es in einer Mitteilung des Sängerbundes. Damit die Doppelbesetzungen nicht umsonst geübt haben, wird das Märchenmusical noch ein weiteres Mal am 21. Januar auf die Bühne gebracht. Aber das ist nicht der einzige Grund das Märchenmusical zweimal aufzuführen. Potenzielle Zuschauer, die am vierten Advent keine Zeit haben, erhalten so die Chance, das Stück um das Streben nach Geld und Ruhm zu sehen. „Des Weiteren sind Eintrittskarten hierfür wunderbare Weihnachtsgeschenke“, bringt Sängerbund-Vorsitzende Sabine Rebmann als Idee ein.

Elena Spitzner, die das Musical komponiert hat, begleitet auf dem E-Piano, vervollständigt wird die Band von Steffen Bade (Akkordeon), Carl Krämer (Saxofon), Julian Thüning (Bass), Elias Drozd (Drums) und Benny Zweig (Percussion). Für die Pause hat der Veranstaltungsausschuss eine kleine Speisekarte vorbereitet.

Karten gibt es bei Optik Schreiber, Mannheimer Straße 15 bis 17 und beim Café Utz, Kleine Planken.