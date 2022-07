Die Wirkung im Kleinen

Bundesenergieminister Robert Habeck (Grüne) hat jüngst eine neue Kampagne unter dem Motto „80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel“ vorgestellt. Der Appell wird unterstützt von einer Reihe von Organisationen, darunter Kommunalverbände, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Umwelt- und Verbraucherschützer. Auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann appelliert in einer Pressemitteilung an die Bürger: „Machen Sie mit! Wer Energie spart, hilft, dass Deutschland unabhängiger von russischen Importen wird und tut was fürs Klima.“ Auch alle Unternehmen seien eingeladen, sich zu beteiligen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Natürlich brauchen wir einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist gute Energie. Aber die beste Energie ist die, die wir gar nicht verbrauchen“, sagt Baumann: „Ich weiß, dass viele schon schauen, wo sie einsparen können, gerade wenn sie ohnehin auf jeden Cent achten müssen. Im Herbst werden viele Menschen deutlich höhere Heizrechnungen bekommen. Allein deshalb ist Energiesparen notwendig, und Tipps und Hinweise sollten das so leicht wie möglich machen.“

Beratungen vor Ort nutzen

Baumann verweist für die Tipps auf die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (Kliba) als zentrale Anlaufstelle in der Region Kurpfalz, an die sich Bürger und Unternehmen mit allen Fragen rund um Klimaschutz und Energieeffizienz wenden können.

Mehr zum Thema Gasversorgung Energie bleibt lange teuer - Angst vor der «Zerreißprobe» Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wirtschaft „Viele Verbraucher werden schockiert sein“ Mehr erfahren

Baumann schließt seinen Appell: „Es geht um einfache Dinge, die in der Summe viel bewirken können! Regelmäßig das Eisfach abtauen, Heizungspumpe und Duschkopf wechseln oder in Büros die Beleuchtung auf LED umstellen – das senkt den Verbrauch enorm. Und wenn viele das machen, bringt das in der Summe wirklich richtig was.“ zg