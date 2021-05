Schauspieler Dieter Hallervorden („Honig im Kopf“) beteiligte sich am virtuellen Chor des Badischen Chorverbands, an dem auch Sängerinnen und Sänger des Chorverbands Kurpfalz Schwetzingen teilnahmen. Rund 400 Teilnehmer aus vier Kontinenten trugen zum Erfolg des inspirierenden Projekts teil, heißt es in einer Pressemitteilung des Chorverbands Kurpfalz.

„Alle Menschen sind frei geboren.

...