Elterncafé des Diakonischen Werks startet in Schwetzingen

Schwetzingen. Das Elterncafé des Diakonischen Werks Schwetzingen startet am heutigen Donnerstag, 6. Oktober, in der Hildastraße 4a um 10 Uhr. Es ist ein offener Treff für alle interessierten Eltern mit Kindern bis zum Schulalter. Als Folgetermin ist der 20. Oktober vorgesehen. Ab November findet der offene Treff donnerstags wöchentlich statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jede Mutter und jeder Vater ist auch mit Kindern eingeladen und kann ohne Anmeldung kommen. Das Elterncafé versteht sich als eine kleine Insel im Alltag, um gemeinsam zu frühstücken, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen, Fragen rund um die Familie und Kind zu stellen – und Antworten zu bekommen.

Es wird ein Frühstück angeboten und abhängig vom Interesse der Teilnehmenden werden – unter fachkundiger Leitung einer Sozialpädagogin – thematische Einheiten angefügt wie Entwicklungsschritte von Babys und Kindern, Erziehungs-themen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Alltagsorganisation. Bei Bedarf wird eine separate Kinderbetreuung angeboten oder gemeinsam mit den Kindern gespielt. Das Elterncafé ist kostenfrei und wird gefördert über das Landesprogramm „Stärke“.