Energie-Messe in Schwetzingen bietet geballte Infopower

Schwetzingen. Den informierenden Teilnehmern am Pressetermin am Dienstagvormittag im Sitzungssaal der Stadtwerke war die Vorfreude deutlich anzumerken. Endlich wieder Energie-Messe Rhein-Neckar in Schwetzingen! Die 15. Auflage der wichtigen Informationsbörse rund um Energiesparen, Bauen, Wohnen, Wellness und Fitness geht am 25. und 26. März im Lutherhaus und auf den Kleinen Planken über die Bühne und wartet mit vielen Neuheiten auf.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause möchte Veranstalter Holger Müller den Besuchern wieder ein breites Angebot an interessanten Themen präsentieren. Er dankte der Stadt, den beiden Hauptsponsoren Stadtwerke und EnBW, der langjährigen Partnerin Sparkasse Heidelberg und der Pfitzenmeier-Gruppe sowie den neuen Unterstützern Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz und Rechtsanwälte Zipper & Partner.

Deutlich erweitertes Angebot

Der Bereich Energiesparen habe aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zunehmend an Bedeutung gewonnen, führte Müller aus. Die hohen Energiepreise hätten zu riesigen finanziellen Belastungen bei Eigenheimbesitzern und Mietern, aber auch beim Handel und Gewerbe geführt. Es sei seit den Anfängen der Energie-Messe sein Ziel, „ein Bewusstsein zum Energiesparen durch Maßnahmen rund um Gebäude anzuregen“. Die Veranstaltung biete dem Besucher gerade in diesen schwierigen Zeiten umfangreiche Möglichkeiten, sich nicht nur über den aktuellen Stand der Technik und die Förderprogramme, sondern auch über Innovationen rund um das Energiesparen zu informieren, warb der Diplom-Ingenieur für einen Messebesuch. Das Angebot habe sich deutlich erweitert. Nach wie vor stünden hauptsächlich sämtliche energetischen Maßnahmen an Gebäuden im Fokus, ganz gleich ob bei der Sanierung und Modernisierung oder beim Neubau.

Unter den mehr als 40 Ausstellern sind Planer, Energieberater, Handwerksbetriebe, Solar- und Photovoltaik-Anbieter und Fertighaus-Hersteller. Firmen für Wohnen, Inneneinrichtungen oder gestalterische Beschichtungen für innen und außen präsentieren sich ebenfalls. Anbieter von Wellness und Fitness komplettieren das Angebot im Lutherhaus, in der großen Zelthalle und auf dem Freigelände auf den Kleinen Planken.

Aufklärung über Förderungen

Für Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ist die Neuauflage der Energie-Messe mit den brennenden aktuellen Themen wichtiger denn je: „Der hohe Informationsbedarf bei den Bürgern ist vorhanden. Es geht nichts über das Fachgespräch vor Ort, um die Energieversorgung effizienter gestalten zu können.“ Jeder lebe von der Substanz des Planeten, jeder einzelne könne sein Verhalten nur selbst ändern. „Chance begreifen, hingehen, informieren und damit selbst Verantwortung vor Ort übernehmen“, lautet die Empfehlung des Schirmherrn.

Die „geschichtsträchtige Entwicklung“ der Energiepreise hätten auch die Stadtwerke vor große Herausforderungen gestellt, die bewältigt werden müssen, meinte Geschäftsführerin Martina Braun. Die Energiepreisbremsen mit dem Ziel, die Bürgerinnen und Bürger spürbar von den stark gestiegenen Kosten für Gas und Wärme zu entlasten, müssten aber auch erklärt werden. Die Stadtwerke informieren auf der Messe über die Umstellung auf Fernwärme und die Installation von Photovoltaik-Anlagen. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen auf, „mit welcher Strategie wir in die nächsten Jahre gehen“.

Energiewende vor Ort

Die Politik schaffe die Rahmenbedingungen, „aber die Energiewende passiert hier vor Ort“, sagte Andreas Stampfer vom Regionalzentrum Nordbaden der Netze BW GmbH. Der Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg ist mit seiner Tochtergesellschaft Erdgas Südwest dabei. Am Stand gibt es Informationen zu Wärmepumpen, Gasheizungen mit Solarthermie und Photovoltaik-Anlagen mit Speicher sowie den dazu gehörenden staatlichen Fördermöglichkeiten. Heizung und Solar aus einer Hand. Bauherren können sich bei Planern, Unternehmen und Anbietern über das Thema Nachhaltigkeit beim Neubau informieren.

Zum 1. März 2023 startete das neue KfW-Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“, bei dem erstmals der komplette Lebenszyklus eines Gebäudes im Fokus steht. Der Betrieb von Photovoltaik-Anlagen ist seit 1. Januar dieses Jahres attraktiver geworden. Dadurch soll die Energiewende hin zu mehr Solarstromversorgung gefördert werden. Seit Jahresbeginn müssen Eigentümer in Baden-Württemberg eine Solaranlage installieren, wenn sie ihr Dach grundlegend sanieren. Bisher galt das Gesetz bereits für den Neubau eines Wohngebäudes. Besucher der Energie-Messe erfahren alles zur neuen Regelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und über die großen Einsparpotenziale durch die Dämmung von Außenwand, Dach und Kellerdecke. Über die energetischen Messetipps hinaus beraten Aussteller zu Bautenschutz, Dämmung, Badsanierung und Inneneinrichtung sowie Außenanlagen.

Energie-Messe in Schwetzingen: Geschäfte auf den Kleinen Planken

Stadtmarketing-Geschäftsführer Oliver Engert lobte die Energie-Messe als Bereicherung für die Stadt, weil die zweitägige Veranstaltung direkt im Zentrum stattfindet. Ein Messebesuch und entspanntes Einkaufen ließen sich bestens miteinander verbinden. Die Geschäfte sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Einzelhandel lädt zum Start in die Frühlingssaison ein. Am verkaufsoffenen Sonntag stehen alle öffentlichen Parkplätze in der gesamten Innenstadt kostenlos zur Verfügung. Auf den Kleinen Planken werden die Besucher an beiden Tagen vom Gastronomie-Partner „Hüftgold“ kulinarisch verwöhnt.

Die 15. Energie-Messe Rhein-Neckar als „bewährte Informationsquelle in bewegten Zeiten“, so die Werbung von Macher Holger Müller, wird am Samstag, 25. März, um 11 Uhr vor der Bühne im Lutherhaus eröffnet.