Erste Fans sind vor Ort: Konzert von Max Giesinger in Schwetzingen

Schwetzingen. Die ersten Fans stehen im Schwetzinger Schlossgarten für Sänger Max Giesinger bereit: Regula (51 Jahre) ist mit ihrer Tochter Corina Baumann (19 Jahre) extra viereinhalb Stunden aus der Bern in der Schweiz angereist. Den „The Voice of Germany“-Coach sehen sie nicht zum ersten Mal: Bei drei Konzerten in der Schweiz und einem in Radolfzell sind die beiden bereits gewesen. Über ihren älteren Bruder Flavio ist Corina zunächst Fan von Wincent Weiss geworden, der am Samstag in Schwetzingen auftritt, bevor sie über ihn dann Max Giesinger kennengelernt hat. Mit ihrer Liebe zur Musik der beiden Popsänger steckte die 19-Jährige schließlich auch Mutter Regula an. Den Konzertbesuch gab’s schon 2019 als Weihnachtsgeschenk – ursprünglich hätte das Konzert ja bereits 2020 stattfinden sollen. Wincent Weiss werden Mutter und Tochter übrigens auch noch live sehen, allerdings nicht in Schwetzingen, sondern in zwei Wochen in Hamburg und dann noch einmal in vier Wochen in Zürich.

Langsam füllt sich der Bereich bei der Obstwiese im Schlossgarten und immer mehr Fans machen es sich trotz der heißen Temperaturen vor dem Konzertbereich bereit. Es ist übrigens erlaubt, eine 0,5-Liter Plastikflasche mit Wasser auf das Konzertgelände mitzunehmen – der Deckel muss allerdings weggeschmissen werden, weil die Flasche sonst als Wurfgeschoss zählt.