Ferienprogramm der Siedlergemeinschaft Hirschacker: Viele Streicheleinheiten an Tiere verteilt

Schwetzingen / Hirschacker. Die Siedlergemeinschaft Hirschacker beteiligte sich am Ferienprogramm der Stadt Schwetzingen. Mit 20 Kindern, fünf Erwachsenen und einem Begleiter vom Roten Kreuz ging es per Bus zum Wild- und Wanderpark nach Silz in der Pfalz. Mitgenommen wurde ein Bollerwagen, in dem Brezeln und Getränke für die Verpflegungspausen verstaut wurden. So ging es zu den Ziegen, Hasen und Hühnern, die mit Streicheleinheiten und Futter verwöhnt wurden, schreiben die Siedler in ihrem Bericht. Beeindruckend war die Fütterung der Wölfe, die sich alle um die ihnen zugeworfenen Fleischbrocken balgten. Richtig niedlich dabei: die sechs Wolfsjungen. Vorbei an Bisons, dem Gänseteich, einer Uhuvoliere und Wildschweinen führte der Weg zum Freigehege, in dem sich sogar Rehe und Hirsche streicheln ließen. Unter einer großen Pergola wurde schließlich gerastet und sich gestärkt, bevor die Fahrt zurück nach Schwetzingen ging. Im Gasthaus „Zum Rheintal“ warteten noch Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat und Brötchen auf die Schar. Die Eltern holten ihren Nachwuchs ab, der sich über den schönen Ausflug sichtlich gefreut hat.

