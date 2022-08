Ferienprogramm Schützengesellschaft Schwetzingen : Ruth Mustopf zielt am besten

Schwetzingen. Endlich – nach so langer Pause – fand in diesem Jahr wieder das Kinderferienprogramm der Schützengesellschaft Schwetzingen statt. Bei bestem Wetter und strahlendem Sonnenschein kamen 19 junge Teilnehmer ins Schützenhaus. Die Jungen und Mädchen freuten sich sichtlich. Nachdem das erste Eis durch die Begrüßung des Oberschützenmeisters und Vorsitzenden Matthias Nitzschmann gebrochen war, sind die Teilnehmer in fünf Gruppen eingeteilt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die qualifizierten und ausgebildeten Gruppenleiter führten die Kinder und Jugendlichen sicher und unter Anleitung durch die Stationen. Selbstverständlich durfte die Sicherheit nicht zu kurz kommen und alle Hinweise wurden spielerisch und informativ vermittelt.

Anmeldung Newsletter "Topthemen am Abend"

Dieses Jahr freute sich die Schützengesellschaft zudem sehr über zwei Jugendliche aus der Ukraine, die mit großem Interesse und Freude an der Veranstaltung teilnahmen und durch einen russischsprachigen Gruppenleiter optimal betreut und unterwiesen werden konnten. Die Teilnehmer konnten an vier verschiedenen Stationen ihr Können unter Beweis stellen.

In die Wertung gingen unter anderem zweimal fünf Schüsse mit einem Lichtgewehr auf eine Biathlonanlage, drei Schuss auf eine Apfelmotivscheibe in Willhem-Tell-Manier und 15 Schuss mit dem Luftgewehr stehend auf zehn Meter sowie sechs Schuss liegend auf 15 Meter mit dem Luftgewehr.

Jugendliche ab 14 Jahren durften ihre Treffsicherheit auch mit dem Kleinkalibergewehr auf dem 50-Meter-Stand unter Beweis stellen. Nicht in die Wertung eingeflossen, aber mit großer Begeisterung angenommen wurde das Bogenschießen und das Luftpistolenschießen auf Luftballons.

Fürs leibliche Wohl war gesorgt. Die Kinder nutzten gerne zwischendurch die Stärkung mit kleinen Snacks und Getränken. Zur Mittagszeit wurde vom zweiten Vorsitzenden André Eller der Grill angefeuert. Die 50 Bratwürste und Brötchen waren schnell gefuttert.

Nachdem die Gruppenleiter die Ergebnisse der Teilnehmer ausgewertet hatten, war klar, dass Ruth Mustopf mit sagenhaften 198 Punkten die höchste Zahl des Tages erreicht hat und die Spitze anführte. Bei den Mädchen folgten Sophia Schad mit 182 und Elisa Schad mit 159 Punkte. Bei den Jungs lag Marik Müller mit 185 Punkten auf dem ersten Platz vor David Brombach mit 177 und Marcel Anders mit 173 Punkten.

Die Veranstaltung hat sowohl den jungen Teilnehmern als auch den Helfern der große Freude bereitet. Der Verein freut sich, dass er einen kleinen Einblick in den Schießsport geben durfte.