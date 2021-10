Feuerwehr rettet eine hilflose Frau

Auf Höhe des Mayerhofs in der Mannheimer Straße in Schwetzingen musste am Donnerstag um 8.45 Uhr die Feuerwehr eine hilflose Person aus einer Wohnung retten. Nachbarn hatten Hilferufe aus der Wohnung gehört und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Frau konnte den Rettungskräften die Tür nach einem medizinischen Notfall nicht öffnen, die Feuerwehr musste sie aufbrechen, bestätigt Kommandant Walter Leschinski auf Anfrage unserer Zeitung. Leschinski bestätigt auch, dass die Zahl solcher Einsätze im letzten Jahr deutlich zugenommen habe. Man musste dazu auch die eigene Ausrüstung ergänzen, denn durch zunehmend verbesserten Einbruchsschutz an den Türen, müsse auch die Feuerwehr in solchen Notfällen zu brachialeren Methoden greifen, um die Menschen retten zu können.

Tags zuvor war für einen älteren Herrn in der Werderstraße jede Hilfe zu spät gekommen. Er hatte unbemerkt seit etwa einer Woche tot in seiner Wohnung gelegen. jüg