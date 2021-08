Freiwilliges Soziales Jahr ab Herbst: Bewerbung aktuell noch möglich

Region. Alle Schulabgänger, die sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst interessieren oder deren berufliche Pläne durch die Corona-Pandemie durchkreuzt wurden, können sich aktuell noch für Stellen ab Herbst dieses Jahres bewerben.

Beispielsweise sind FSJ-Stellen in der Apotheke des Universitätsklinikums in Heidelberg noch offen. Arbeitsplatz ist im Neuenheimer Feld 670 in Heidelberg (neben der Kopfklinik). Der Internationale Bund in Heidelberg vermittelt solche Stellen und freut sich über Interessenten. Mehr Infos unter: https://www.internationaler-bund.de/standort/210700/