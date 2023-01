Enttäuscht waren Charlotte Conrad und Andy Lin, die beiden Organisatoren der Klimaschutzdemonstration Fridays for Future am Freitag in Schwetzingen, nicht. Aber sie hätten sich ein paar Teilnehmer mehr gewünscht.

In einer Demokratie ist die Zahl derer, die sich beteiligen, nicht ganz unwichtig. Von fast 1000 Schülern des Hebel-Gymnasiums kamen rund 90 zu dem Protestmarsch mit

