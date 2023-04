Frischer Fisch ist an Karfreitag in Schwetzingen Trumpf

Schwetzingen. „Der ganze Verein freut sich darüber, dass wir nach drei Jahren endlich wieder ein Karfreitagsfischessen ohne Einschränkungen durchführen können. Dazu gehört auch, dass wir unsere Gäste wieder persönlich innerhalb unseres Vereinsheims bewirten können“, sagte der ASV-Vorsitzende Markus Strube erfreut.

Und dieser Ansturm der Gäste war am Karfreitag riesig und teilweise nahmen die Warteschlangen der Fischfans kein Ende mehr. Kein Platz blieb frei in der großen Vereinshalle. „Hier wird alles ganz frisch zubereitet und der Fisch schmeckt jedes Mal ausgezeichnet. Da nehme ich gerne einige Minuten Wartezeit in Kauf“, sagte Peter Ries, der als „Stammkunde“ sogar aus Zuzenhausen anreist. Seelachsfilets und Zander standen auf der Speisekarte, dazu frischer hausgemachter Kartoffelsalat. Lecker auch die frischen Fischbrötchen. Mit Marco Hartmann und Marko Riether stand ein eingespieltes Expertenteam an den Fischbrätern, welches diese Aufgabe seit Jahren bestens beherrscht. Schon tags zuvor waren sie im Einsatz, als es darum ging, den wichtigen Fischsud anzusetzen. „Dieser ist entscheidend für den Geschmack wie auch die köstliche Kruste“, verdeutlichen sie. Er besteht aus einer speziellen Mischung aus Kräutern, Gewürzen und einem „gewissen Etwas“. Die Details sind allerdings ein seit Jahrzehnten bestens behütetes Vereinsgeheimnis.

Die Fischbäcker Marko Riether (l.) und Marco Hartmann haben gut zu tun. © Rieger

Seit Jahren Seite an Seite agieren der Vorsitzende Markus Strube und Schatzmeister Jürgen Bruckbauer hinter der Bedienungstheke. Der zweite Vorsitzende Klaus Fassner steht hier ebenfalls bereit, um mit anzupacken. Zu einer Dauereinrichtung bei den Anglern wurde inzwischen auch der „Homeservice“. Von ihm machen meist ältere, wie auch nicht mehr mobile Fischliebhaber gerne Gebrauch. Schon Tage zuvor konnten sie telefonisch bestellen. Torsten Hetterling und sein Fahrteam berichteten von einer prall gefüllten Bestellliste. Sie waren mit ihren Thermoboxen pausenlos unterwegs. Ein Sonderlob für ihren „unübertrefflich guten“ Kartoffelsalat richtete Markus Strube an Geli Bruckbauer und ihr Team, bestehend aus weiteren fleißigen Vereinsdamen. Schon jetzt freuen sich die Angler übrigens auf ihr 110-jähriges Vereinsjubiläum, das sie vom 17. bis 19. November ausgiebig feiern werden.