Führung zu Motivbänken in Schwetzingen

Schwetzingen. Schwetzingen ist Partnerstadt der Bundesgartenschau in Mannheim mit dem Themenjahr „Sommerfrische“. In diesem Zusammenhang wird am Donnerstag, 13. April, um 18 Uhr ein Rundgang angeboten mit dem Titel „Von Bank zu Bank – die Gartenkünstler“. Bei der Tour durch die Innenstadt wird die Geschichte Schwetzingens erlebbar. Anhand von Motivbänken werden spannende Aspekte zu epochalen Meilensteinen und historischen Persönlichkeiten der Musik und Gartenkunst vermittelt. Insgesamt über 40 dieser Motivbänke zieren mittlerweile das Stadtbild, zuletzt wurden damit Nicolas de Pigage, Friedrich Ludwig von Sckell, Johann Michael Zeyher und Karl Friedrich Schimper gewürdigt. Sie stehen alle in Verbindung mit der Schwetzinger Gartenkunst, sei es als Gartenarchitekt, Hofgärtner oder Wissenschaftler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Startpunkt des eineinhalbstündigen Rundgangs ist gegenüber der Touristinformation in der Dreikönigstraße. Erwachsene zahlen 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Die Führungen sind auf Anfrage auch für Gruppen buchbar. Anmeldungen und Infos erteilt die Touristinformation unter der Nummer 06202/87 400.