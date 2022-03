Geht Einheit gegen Vielfalt?

„Wenn wir von Gemeinschaft sprechen, sollten wir fragen: Was meinen wir mit diesem Begriff? Das, was uns gemein ist im Sinne von mein und uns, also allgemein und mich und uns deshalb zu dieser jeweiligen Gemeinschaft zugehörig macht?“ Diese Frage stellt sich das Philosophische Café „zwei-stein“. Es geht auch um die Frage, welcher regionalen, beruflichen, altersbedingten, religiösen Gemeinschaft man angehöre – oder sogar einer universalen. Und dann stelle sich die Frage, was es dann im Vergleich zu dem bedeute, das nicht zu „meinem“ dazu gehöre.

Die Teilnehmer der Runde betrachten in diesem Zusammenhang die Immunitas im Gegensatz zur Communitas und die damit verbundenen Themen von Verschließung im Gegensatz zu Öffnung, von Nationalpopulismus versus Universalismus, Übersichtlichkeit wie Unübersichtlichkeit. „Geht es sogar vielleicht um Einheit gegen Vielheit?“

Die Veranstaltung könnte aufzeigen, welches Spannungsfeld im Vergleich des chinesischen Philosophen Wang Chuan-Shan mit dem europäischen Philosophen Hans-Georg Gadamer bestehen kann. In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Diakonieverein Schwetzingen und der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd „Gemeinschaft = Communitas + Immunitas“ findet der Kurs am Donnerstag, 17. März, von 18 bis 21 Uhr in der Volkshochschule statt, Anmeldung bis Mittwoch, 16. März. zg/ras

