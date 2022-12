Gipfeltreffen der Songwriter

Eine hochkarätige Kollegin begrüßt Songwriter Ulrich Zehfuß an diesem Freitag, 2. Dezember, in seinem „Sago-Song-Salon“ in der Wollfabrik: Dota Kehr aus Berlin hat sich mit Esprit, Humor und Vielseitigkeit als eine der originellsten Vertreterinnen ihres Genres etabliert, seit sie vor knapp 20 Jahren ihr erstes Album „Kleingeldprinzessin“ veröffentlichte. Zweiter Gast im Salon ist Stefan Ebert, der als Support-Act mit Dota Kehr in mehreren Städten Deutschlands spielt.

Sago ist, was für den deutschen Pop die Hamburger Schule war – ein Kreis befreundeter liederschreibender Menschen mit ähnlichen ästhetischen Vorstellungen, der vom Liederdichter Christof Stählin gegründet wurde. Dota Kehr ist ebenso durch Stählins Schule gegangen wie Ulrich Zehfuß und Stefan Ebert.

Als Liedermacherin mehrfach ausge-zeichnet: Dota Kehr. © Weinthal

Die mehrfach ausgezeichnete Kehr (zuletzt 2019 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson/Musik/Lied) hat im vergangenen Jahr ihr 16. Album „Wir rufen dich Galaktika“ veröffentlicht. Sie schlägt darauf einen Bogen von den elementaren Themen der Menschheit bis ins ganz Private, vom Klimawandel, den jeder Einzelne zu verantworten hat („Ich bin leider schuld“) bis zum persönlichen Versagen in einer Beziehung („Ich halte zu dir“, „Einfach so verloren“).

Nachdenklich-melancholische Stücke wie der Opener „Als ob“ stehen auf dem Album neben entwaffnend albern-originellen wie „Fotosynthese“ („Ich brauch weder Brot noch Käse. Ich lerne jetzt Fotosynthese“). Möglicherweise bringt Dota auch Stücke aus dem 2020er Werk „Kaléko“ mit, auf dem sie Texte der Dichterin Mascha Kaléko (1907-1975) vertonte.

Stefan Ebert stellt seine liebevoll seltsame und seltsam liebevolle Weltsicht in Liedern dar, die er meist mit vollem Körpereinsatz als Ein-Mann-Show darbietet. Gastgeber Ulrich Zehfuß stellt unter anderem seine berührende neue Single „Soldat“ vor, die auch auf seinem im Frühjahr erscheinenden neuen Album „Liebe“ vertreten sein wird. mm