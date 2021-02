Sie wollen Ecken und Kanten feiern, Vielfalt und Stärke demonstrieren: Frauen sollen sich zeigen, wie sie wollen, ihre Leidenschaften leben, Grenzen sprengen, sich gegenseitig unterstützen. Das steckt hinter dem neuen Konzept des ehemaligen Schönheitswettbewerbs Miss Germany. Die Veranstaltung wurde über die Videoplattform Youtube übertragen – im Live-Chat konnten sich die Zuschauer austauschen, reagieren und kommentieren.

AdUnit urban-intext1

Und viele dieser Kommentare zeigen: Dieser Konzeptwechsel war bitter nötig. Das Miss-Germany-Team hatte einiges zu tun, die rassistischen und beleidigenden Worte – von Männern und Frauen gleichermaßen geschrieben – zu moderieren. Vom Unterstützungsgedanken der Sendung fehlte da zeitweise jede Spur. „Wenn jeder da mitmachen kann, erfüllt diese Misswahl keinen Zweck mehr“, ist noch ein harmloser davon. Der Live-Chat ist nach der Übertragung nicht mehr sichtbar, aber auch in den klassischen Kommentaren unter dem Video finden sich solche Sätze.

Viele dieser Menschen haben den Impuls offensichtlich nicht verstanden. Für sie müssen Frauen vor allem optisch „schön“ sein. Was auch immer das in ihren Augen bedeuten mag. Was sie erlebt haben? Für was sie sich einsetzen? Was sie erreicht haben – und welche Ziele sie verfolgen? „Das ist mir doch egal!“ Dieses Gesellschaftsbild wurde von Generation zu Generation weitergetragen – und durch Schönheitswettbewerbe angeheizt. Deshalb muss die Vielfalt öffentlich sichtbarer werden – unter anderem auch im Fernsehen und im Internet. Wenn Menschen immer wieder mit dieser Diversität konfrontiert werden, dann ist sie irgendwann normal und nicht mehr ungewöhnlich.

Einem Mann möchte ich dann doch zustimmen. Er kommentiert: „Denn wenn es keine Voraussetzungen mehr gibt, dann ist jede Frau nämlich Miss Germany.“ Lieber Patrick, du bist ganz nah dran, es zu verstehen. Der Titel ist ein Symbol. Diese Frau ist ein Vorbild, weil sie einiges geschafft hat, ohne sich unterkriegen zu lassen. Und – so wie du schon schreibst – für jede Frau gibt es nun die Möglichkeit, das auch zu erreichen. Ganz egal welche Kleidergröße, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung sie hat.