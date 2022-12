Großbäckerei in Walldorf abgebrannt - Millionenschaden!

Walldorf/Region. Was für ein Schock für die Betreiber der Großbäckerei Rutz in Walldorf: Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags gerät die Produktionshalle der Bäckerei in der Altrottstraße in Brand.

Durch die alarmierten Feuerwehren, die mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz waren, konnte eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Firmengebäude verhindert werden. Das Firmenanwesen wurde durch den Brand jedoch vollständig zerstört.

Am frühen Morgen des Montags, gegen 2 Uhr, hatte die Feuerwehr den Brand soweit unter Kontrolle, sodass derzeit nur noch Nachlöscharbeiten stattfinden, welche noch bis in die Mittagsstunden andauern werden. Hierbei unterstützt auch eine Einheit des Technischen Hilfswerks mit schwerem Gerät.

Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt.

Die Feuerwehr Walldorf wurde bei der Brandbekämpfung durch Feuerwehren der umliegenden Gemeinden unterstützt. Die Gesamtzahl der eingesetzten Feuerwehrleute beläuft sich auf über 150. Das Technische Hilfswerk ist mit 13

Einsatzkräften vor Ort, so die Polizei.

Aufgrund des Großeinsatzes der Feuerwehr mussten mehrere Zufahrten zum Industriegebiet von der Landesstraße 723 gesperrt werden. Aufgrund des geringen Fahrzeugverkehrs kam es zu keinen Verkehrsstörungen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.