In einer Produktionshalle eines Unternehmens in Ludwigshafen ist am Mittwochabend ein Großbrand ausgebrochen. Teile der Hallenverkleidung - unter anderem bestehend aus Kunstoffen, Gummi und Holz - hatten Feuer gefangen

Das Feuer im Industriepark Süd im Stadtteil Rheingönheim war am späten Abend unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte. Mit 180 Einsatzkräften

...