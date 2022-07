Großes Springturnier mit 350 Reitern und 1000 Pferden startet in Schwetzingen

Schwetzingen. Das große Springturnier des Reitervereins Schwetzingen steht bevor: Von Donnerstag, 21. Juli, bis Sonntag, 24. Juli, gibt es Springprüfungen bis zur schweren Klasse S* in insgesamt 17 Wettbewerben auf der Reitanlage an der Sternallee. Höhepunkt ist der Große Preis der Stadt Schwetzingen am Sonntagnachmittag. 350 Reiter und etwa 1000 Pferde sind insgesamt gemeldet

Los geht es am Donnerstag um 9 Uhr mit einer Springpferdeprüfung Klasse A*, der letzte Wettbewerb beginnt um 18 Uhr. An allen vier Tagen gibt es eine umfangreiche kulinarische Versorgung für die Besucher – und eine Tombola.