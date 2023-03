Gute-Laune-Stücke gehören für die „Alive Vocals“ Schwetzingen dazu

Schwetzingen. Wo die Sängerinnen und Sänger der „Alive Vocals“ auch auftauchen: Gute Laune und beste Unterhaltung ist mit ihnen stets garantiert. Das wird am Samstag, 11. März, nicht anders sein. Dann lässt der Chor aus Schwetzingen im Lutherhaus die „Frühlingsstimmen“ erklingen. Dabei wird er nicht allein auftreten. Einlass ist am Samstag um 18 Uhr, los geht es um 19 Uhr. In der Pause gibt es Snacks und Getränke. Wir plaudern mit der Vorsitzenden Andrea Wilhelm im Vorfeld des Konzerts.

Frau Wilhelm, wie sehr freuen Sie sich nach der Pause auf Ihr Konzert?

Andrea Wilhelm: Ja, wir freuen uns alle sehr darauf. „Alive Vocals“ und die anderen Chöre bereiten sich darauf vor und brennen dafür, mal wieder vor Publikum aufzutreten und ein Konzert zu gestalten.

Wie ist Ihr Chor durch die Pandemie gekommen – haben Sie auch Zuwachs oder Abgänge zu verzeichnen?

Wilhelm: Leider haben Sie recht. Wie auch viele Vereine mussten auch wir als Chor Abgänge verkraften. Glücklicherweise haben auch Neuzugänge zu verzeichnen und schauen gespannt in die Zukunft. In der schwierigen Zeit der Pandemie konnten wir online proben und im Sommer auch open air auf dem Parkplatz eines Schwetzinger Unternehmens, so waren wir in der Lage, eine gewisse Zeit zu überbrücken.

Wie kam es zu der Entscheidung für die Gastchöre, die jetzt mit dabei sind?

Wilhelm: Mit den meisten haben wir schon seit längerem Kontakt. Die „Frühlingsstimmen“ finden ja bereits seit zehn Jahren immer am zweiten Samstag im März statt. Bei dem einen kam wegen Terminkollision noch keine Teilnahme zustande, bei einem anderen ist es bereits ein Wiederholungsauftritt. Mit dabei sind der Chor der Musikschule Bensheim „Wings of Joy“, der AGV Eppelheim und der Schwetzinger Männerchor Liederkranz.

Gibt es gemeinsame Lieder, die Sie mit den Gastchören singen?

Wilhelm: Lassen Sie sich überraschen.

Welche Lieder werden die „Alive Vocals“ zum Besten geben?

Wilhelm: Es werden sowohl stimmungsvolle Balladen als auch fröhlich-ausgelassene Gute-Laune-Stücke auf dem Programm stehen und das Publikum sicherlich begeistern.

Gibt es einen Titel, auf den Sie sich besonders freuen?

Wilhelm: Ehrlich gesagt freuen wir uns auf alle in unserem Programm stehenden Stücke. Gemeinsam mit den Chören wird ein wunderbarer Bogen von klassischen Stücken über Poptitel aus verschiedenen Jahrzehnten bis hin zu Liedermachern gespannt werden.

Welche weiteren Projekte stehen für Ihren Chor an?

Wilhelm: Im vergangenen Jahr hatten wir ein Jubiläumsjahr gehabt. Aber das Konzert dazu konnten wir noch nicht realisieren. Daran werden wir nun weiter arbeiten.

Wo gibt es Karten für die „Frühlingsstimmen“?

Wilhelm: Neben den bekannten Vorverkaufsstellen in Schwetzingen Buchhandlung Kieser, Carl-Theodor-Straße 6 und die Bücherinsel, Heidelberger Straße 2 halten auch die Chorsänger Karten für 10 Euro bei freier Platzwahl bereit. Kulturpassinhaber haben ebenfalls die Möglichkeit, Karten zu erhalten. Wer online bestellen möchte, kann sich per E-Mail an info@alive-vocals.de melden. Wer sich erst kurzfristig entscheiden mag, kann sich seine Tickets an der Abendkasse zu 12 Euro sichern.

Info: Nähere Infos erteilt die Vorsitzende der „Alive Vocals“, Andrea Wilhelm, unter der Telefonnummer 06202/1 01 98, E-Mail: info@alive-vocals.de.