Heute letztes Kurzkonzert des Jahres im Schlossgarten Schwetzingen

Schwetzingen. Musik und Kunst haben eine lange Tradition in Schwetzingen. Schon im 18. Jahrhundert zogen Schloss und Schlossgarten immer wieder Künstler, Dichter, Musiker und Philosophen an. Diese langjährige Tradition führt die Musikschule Schwetzingen mit den Kurzkonzerten fort. Zum Abschluss der Reihe spielt das Doppelrohrblatt-Trio am Freitag, 16. September, im Schlossgarten Schwetzingen.

Ab 18.30 Uhr geben die Schülerinnen und Schüler der Oboenklasse von Barbara Obert ihr abwechslungsreiches Programm zum Besten. Dieses reicht von einem festlichen Rondo von Anton Wranitzkky über einen feurigen Tango von Helga Warner-Buhlmann bis zum beschwingten „Cuba libre“ von Oliver Hasenzahl. Das Doppelrohrblatt-Trio besteht aus Franca Brunke (Oboe und Englischhorn), Miriam Kampmann (Oboe) und Kenno Recker (Oboe).

Schlossgarten Schwetzingen: musikalische Schnitzeljagd fällt aus

Auch das letzte Konzert war ursprünglich als musikalische Schnitzeljagd geplant: Um den genauen Ort der Veranstaltung zu erfahren, hätten die Gäste ein Rätsel lösen müssen. Dieses lautet: „Gesucht wird der Tempel des Götterboten und der des Handels und der Diebe. Seinen römischen Namen hat ein bekannter Paketversender für sich entdeckt. Der Tempel liegt im Englischen Landschaftsgarten gegenüber der Moschee.“

Die Besucherinnen und Besucher hätten das Rätsel bei besserem Wetter vor Konzertbeginn am Haupteingang des Schlosses erhalten. Allerdings gab die Schlossverwaltung nun bekannt, das Konzert in die Schlosskapelle verlegen zu müssen. Der Besuch des Konzerts ist im Eintrittspreis des Schlossgartens enthalten. Es ist keine Anmeldung erforderlich.