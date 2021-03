Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Reportage - Wir haben in Schwetzingen, Oftersheim und Brühl vor Ort nachgeschaut, wie alles funktioniert / Viel Lob für die Vorbereitung durch die Verwaltungen / Erstmals Sicherheitsdienst eingesetzt In den Wahllokalen läuft es wie am Schnürchen

Nicole Blem und Werner Wirth warten in der Schwetzinger Kolpinghalle auf Wähler. Alles ist gut vorbereitet, die Menschen seien sehr entspannt. © Kern