Inklusives Spielangebot in Schwetzingen - noch schnell anmelden

Schwetzingen. Der TV Schwetzingen und die HG Oftersheim/ Schwetzingen werden am Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums ihren zehnten inklusiven und integrativen Open Sporty Sunday als „Special Christmas Edition“ anbieten und entsprechend vorweihnachtlich gestalten. So soll der beliebte Sport- und Spiele-Nachmittag mit dem lockeren zweistündigen Schnuppertraining für alle Kinder mit und ohne Handicap dann auch programmatisch erweitert und zeitlich etwas verlängert werden.

„Wir wollen zum Jahresabschluss und kleinen Jubiläum unseres erfolgreichen Open Sporty Sunday mit allen anwesenden Familien und ihren aktiven Kindern die Vorweihnachtszeit feierlich einläuten. Dabei werden uns ein Nikolaus mit Knecht Ruprecht und die lustigen Maskottchen tatkräftig unterstützen.

Erstmals mit Livemusik

Zum ersten Mal wird die Veranstaltung auch musikalisch umrahmt. Athi Sananikone wird nicht nur als engagierter TV-Vorsitzender und aktiver Teamer in der Halle sportlich im Einsatz sein, sondern auch als bekannter Entertainer mit den Kindern gemeinsam stimmungsvolle Weihnachtslieder singen“, freuen sich die verantwortlichen Projektleiter und Vorstände Jens Rückert (TV) und Michael Zipf (HG) mit ihrem gesamten Team über das vielfältige und komplett barrierefreie Angebot am dritten Adventssonntag. Sie laden dazu alle interessierten Familien auch von außerhalb der Kommunen Schwetzingen und Oftersheim herzlich ein.

Nach der Rekordbeteiligung von über 70 mitmachenden Kindern im November und der anhaltend großen Nachfrage erwarten die Veranstalter auch dieses Mal wieder eine volle Halle. Die Teilnahme ist wie immer kostenfrei!

Info: Anmeldungen bis spätestens Donnerstag, 8. Dezember, unter www.tv1864.de/open-sporty-sunday oder per E-Mail an geschaeftsstelle@tv1864.de