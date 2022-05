Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Politprominenz zu Gast - Innenminister Thomas Strobl, Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder und Landräte besuchen am Donnerstag die Matinee mit dem Streichquartett Quatuor Diotima bei den SWR Festspielen in Schwetzingen. Innenminister Strobl bei den SWR Festspielen in Schwetzingen

