Inspiriert fürs Frisieren

Ein Berufsschultag der ganz besonderen Art hatte der Fachverband für Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg kürzlich für alle Friseur-Azubis in der Landeshauptstadt organisiert. Rund 350 Berufsschülerinnen und Berufsschüler waren mit ihren Lehrern angereist. So lockte dieses besondere Event auch die Schüler des Fachbereichs Körperpflege, Friseur und Kosmetik der Ehrhart-Schott-Schule früh aus den Federn. Ein Tag voller neuer Inspirationen erwartete sie in den frisch renovierten Räumen der Fachakademie. Nach der Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Herbert Gassert startete das bunte Programm.

Lust auf die Ausbildung machten die Ausbildungsbotschafter und gaben den Neulingen eine Orientierung im Friseurberuf auf Augenhöhe. Mit der sogenannten Gethair-App und einer Berichtsheft- App wurden Möglichkeiten vorgestellt, um die Friseur-Ausbildung digital zu unterstützen. Auf zwei weiteren Stockwerken gab es jede Menge praktischen Input: Ob Haarschneide- oder Balayage-Workshop, Beratungstraining, Make-up, Styling oder Updo-Trends, überall konnten die Schwetzinger Berufsfachschülerinnen sowie die Friseur-Azubis des ersten, zweiten und dritten Ausbildungsjahres zuschauen, ausprobieren und mitmachen. Auch für die Gesellenprüfungen gab es nützliche Tipps.

Mit von der Partie waren außerdem Berufsfachschüler der Hubert-Sternberg-Schule Wiesloch, mit der eine Kooperation für die Friseur-Ausbildung besteht, sowie vier italienische Praktikantinnen in diesem Feld aus der Partnerschule in Como. So war auch die Hin- und Rückfahrt mit dem gecharterten Bus spannend und inspirierend, es wurden Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht. zg