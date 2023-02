Jazzinitiative Schwetzingen eröffnet die Saison mit der Big Band 17

Schwetzingen. Mit viel Power und Zuversicht geht die hiesige Jazzinitiative ins Jahr 2023. Es beginnt musikalisch am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr mit einem Jazzfrühschoppen der Extraklasse im Saal des Restaurants „Blaues Loch“. Weiter geht es dann am Dienstag, 14. März, im Wirtshaus zum „Grünen Baum“ mit der ersten diesjährigen Session, die in der Folge monatlich immer am ersten Dienstag im Monat stattfinden wird.

Ein weiteres Highlight wird es am Samstag, 15. April, geben, wenn die Jazzinitiative und das Schlossrestaurant „Theodors“ an die Tradition des Fliederballs anknüpfend zur „Ballroom Night“ in die Zirkelsäle einladen. Natürlich gibt es erneut an mehreren Freitagen im Sommer die Schlossplatzmusik und im Oktober die Schwetzinger Jazztage, die diesmal auch einen Jazz-Workshop für junge Musiker beinhalten werden.

Für den Saisonauftakt am Sonntag, 12. Februar, verpflichtete der Vorstand die Big Band 17. Sie spielt Musik aus dem Repertoire der großen Bands der 1950er bis 1970er Jahre. Es ist der Sound aus der Zeit der eleganten Anzüge und schmalen Krawatten: Swingender Jazz – tanzbar, hip und unterhaltsam. Diese wunderbare Tradition wird von der Big Band 17 gepflegt, damit dieser Klang nicht nur als Soundtrack einer fernen Vergangenheit wahrgenommen wird, sondern als das, was er ist: Pulsierende Lebensfreunde – live, handgemacht und kraftvoll. Die Musik verbindet einen musikalisch guten Geschmack mit der Lebendigkeit einer Live-Performance im klassischen Big-Band-Klang.

Die Band existiert seit 2017 und ist im Rhein-Neckar-Delta Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen zu Hause. Das anspruchsvolle Programm kommt aus dem Repertoire der Big Bands von Francy Boland, Kenny Clarke, Bill Holman, Mel Lewis, Thad Jones, Peter Herbolzheimer und vielen mehr. Seit 2019 wird die Band musikalisch von Professor Stephan Zimmermann geleitet.

Der Eintritt ist frei. Um Hutspenden wird gebeten.