Den heutigen absurden Zustand des öffentlichen Zusammenlebens in Europa und besonders in Deutschland – so scheibt es die Initiative Aufbruch 2016 in einer Pressemitteilung – beschreibe Filmemacher und Journalist Imad Karim in seinem Film „Dekadenz – Jubelnd in den Untergang“. Die Initiative sei immer bereit für kritische Analysen und werde deshalb die Dokumentation am Donnerstag, 14. Juli, ab 19.30 Uhr in Begleitung des Autors im Restaurant „Xia-Garden“, Ketscher Landstraße 11, vorstellen.

Der Film sei ein kurzweiliger Streifzug durch die Geschichte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnend mit dem „langen Marsch der roten Sozialisten durch die Institutionen“ bis zum schleichenden Verlust der Werte der Aufklärung, der Meinungsfreiheit, der Demokratie und des Rechtsstaats in der Gegenwart. Die Fremdheit der Deutschen in der eigenen Heimat werde nachdrücklich thematisiert. Wie bei jeder Veranstaltung der Initiative werde es Gelegenheit zur Diskussion geben. zg