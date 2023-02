Jugendförderung nimmt beim 1. Budo-Club Schwetzingen Schwung auf

Schwetzingen. Jürgen Pfau vom 1. Budo-Club Schwetzingen hatte seine Mitglieder ins „Blaue Loch“ zur ersten Jahreshauptversammlung nach Corona eingeladen. Schon vor Beginn seiner Ausführungen blickte der Clubchef in viele erwartungsfrohe Augen, die ihm laut Pressemitteilung des Vereins „auch Aufbruchsstimmung signalisierten“.

Die Geehrten 2022/23 40 Jahre: Erol Akbay und Markus De Lima. 25 Jahre: Michael Hipp. 15 Jahre: Saskia Schäfer, Markus Stadler und Hartmut Rembach-Engelhardt. 10 Jahre: Astrid Bohm und Dominik Konicke. ako

Im Rückblick auf das vergangene Jahr ging er zunächst auf die 50-Jahr-Feier ein, sicherlich das Glanzstück des Vereinsjahrs 2022. Sehr viele seiner Weggefährten früherer Jahre, sogar Gründungsmitglieder, seien gekommen, hätten sich dabei mit den Mitgliedern, den Freunden und Förderern des Budo-Clubs ein fröhlich- festliches Stelldichein in der Nordstadthalle gegeben. „Dafür war ein nicht unerheblicher Griff in die Vereinskasse notwendig, der sich allerdings mehr als nur rentiert hat“, resümierte Jürgen Pfau.

1. Budo-Club Schwetzingen: Neue Sparte innerhalb der Judoabteilung

Erfreulich nannte Pfau auch die Gründung einer neuen Sparte innerhalb der Judoabteilung. Sie nennt sich Kitu und wendet sich an Kinder von vier bis sechs Jahren.

Dann ging es auch schon in die Gegenwart: In diesem Jahr ist wieder ein Vereinsausflug in der Planung. Wann und wohin sei noch nicht in Stein gemeißelt, allein die Durchführung stehe aber fest. Ferner hat der Budo-Club eine Kooperation mit dem in der Zwischenzeit aufgelösten JC Oftersheim getroffen, sodass Kinder und Erwachsene einen reibungslosen und unbürokratischen Übergang nach Schwetzingen vollziehen könnten.

Das Thema Prävention zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sei mittlerweile allgegenwärtig. Auch beim Budo-Club sei eine persönliche Fortbildung für jeden Übungsleiter und Trainer verpflichtend. Mit dem Dank an alle, die im Verein ein ehrenamtliches Amt bekleiden und die immer da seien, wenn man sie brauche, schloss Pfau seine Bilanz. Michael Hipp dankte er noch explizit für die Bearbeitung und Neugestaltung der Homepage: „Der Budo-Club geht nicht nur sportlich mit Optimismus ins neue Jahr, alle Abteilungen ziehen an einem Strang: Der von uns eingeschlagene Weg, gerade was die Jugendförderung angeht, ist der richtige“, so Pfau.

1. Budo-Club Schwetzingen: Kinderturnen sorgt für viele Neuanmeldungen

Die Berichte der Ressortleiter enthielten neben den durch die Pandemie schmäleren, dafür umso erfreulicheren sportlichen Erfolgen auch die Erkenntnis, dass der Zulauf gerade bei den Kindern ungebrochen ist. Beim Kitu genannten spielerischen Kinderturnen sind die Neuanmeldungen praktisch durch die Decke gegangen, hier gebe es sogar bereits Wartelisten.

Die anschließende Betrachtung von Kassierer Matthias Kahnert war trotz des Minusbetrags zum Jahresende positiv. Denn dem Minus stand ja die schöne 50-Jahr-Feier entgegen – und es war auch planerisch im Vorfeld bereits so berücksichtigt. Nachdem die Kassenprüfer ihr Einverständnis gegeben hatten, wurden der Vorstand und die Kassierer einstimmig entlastet.

In seinem Schlusswort lenkte Jürgen Pfau seine Betrachtungen auf die Ehrungen langjähriger Mitglieder, die mangels der fehlenden Bilderrahmen anlässlich der Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden konnten. Ja, auch so etwas gibt es in diesen ungewöhnlichen Zeiten – Bilderrahmen, die urplötzlich astronomische Lieferzeiten hatten. Mit großer Freude nahm der Clubchef die Ehrungen an diesem harmonischen Abend also nachträglich vor, der mit vielen positiven Gesprächen unter Freunden noch lange andauerte.