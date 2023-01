Kein Führerschein – Freiheitsstrafe!

„Sie kenne ich doch, ist gar nicht so lange her.“ Das waren die ersten Worte am Mittwochmorgen der Vorsitzenden Richterin Neuschl beim Amtsgericht in Schwetzingen, die sie an den Angeklagten richtete. Der 33-Jährige aus der Region war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im September des vergangenen Jahres angeklagt. Was sich allerdings zunächst eher gewöhnlich anhört, macht beim Blick dahinter

...