Kerwe in Hockenheim, Brühl und Eppelheim

Region. In gleich drei Kommunen unserer Verbreitungsgebiets ist an diesem Wochenende Kerwe. In Brühl, Hockenheim und Eppelheim sind die Feste an diesem Sonntag noch zu besuchen. Unten sind die Öffnungszeiten für alle drei aufgelistet:

Brühler Straßenkerwe: Die Kerwe ist am Sonntag noch bis Mitternacht geöffnet. Am Montag kann man sie von 11 bis 22 Uhr besuchen.

Hockenheimer Kerwe: Der Sonntag ist der letzte Tag des Oktoberfests auf dem Zehntscheunenplatz. Am Abend spielt die Band "Jo's Mum" im Festzelt. Die Kerwe auf dem Marktplatz lockt am Dienstag zum Abschluss nochmals mit ermäßigten Preisen.

Eppelheimer Kerwe: In Eppelheim ist der Sonntag bereits der letzte offizielle Kerwetag. Musik gibt es bis 21.45 Uhr. Am Montag haben ab 12 Uhr einige Eppelheimer Gaststätten geöffnet und bieten ein traditionelles Kerweessen an. Ab 14.30 Uhr lädt die katholische Kirchengemeinde in ihr Gemeindehaus zum Kerwecafé. Die Fahrgeschäfte hinter dem katholischen Gemeindezentrum sind bis Dienstag zugänglich, mit verringerten Preisen am letzten Tag.